Мебель для всего дома

Компания Калинковичский мебельный комбинат производит наборы мебели для гостиных, спален, ванн, детских комнат. Модульные системы позволяют выбрать только те предметы, которые необходимы. Разнообразные сочетания делают каждый интерьер уникальным. Также бренд Калинковичи Мебель изготавливает корпусную и мягкую мебель по индивидуальному заказу.

Продукция

Интернет-магазин мебели в Беларуси mebel-kmk.by реализует стандартные позиции и новинки мебельного комбината по ценам производителя. С помощью готовых модулей легко обставить квартиру или дом целиком. Гармоничное сочетание цветов и продуманный дизайн эргономично организуют пространство, сделают комнату уютной и функциональной.

Дополнительные товары: матрацы, журнальные столики, умывальники – создадут завершающие штрихи к внутренней обстановке вашего дома. Любую позицию можно купить отдельно или в комплекте, а доставку заказать по всей Беларуси.

Предлагаемые виды мебели:

Наборы для спальни

Кровати

Гостиные

Стенки и горки

Модульные системы

Шкафы с разным наполнением

Комоды с секциями различных объёмов

Наборы для детских комнат

Детские кровати одно- и двухъярусные

Шкафы-купе в прихожую

Угловые открытые стеллажи

Ванные

Прямые и угловые диваны с европейскими механизмами трансформации.

На фото реальные образцы. Подробное описание габаритов и материалов поможет сделать выбор модели, подходящей к параметрам комнаты.

Преимущества КМК Мебель Калинковичи

Ежегодное обновление коллекций в соответствии с последними трендами в дизайне интерьера;

Эргономичные модульные решения для квартиры домов любой площади;

Нейтральные и яркие палитры на любой вкус;

Экологически чистые материалы и производство;

Прочные детали и грамотная сборка;

Многофункциональная мебель (складные диваны, кресла-кровати, пуфы с внутренним пространством для хранения домашней утвари);

Возможность индивидуального проектирования и сборки эксклюзивной мебели на заказ.

На сайте регулярно обновляются цены, содержится только актуальная информация об изделиях, их количестве, оплате и доставке. Не пропустите акции для новых и постоянных клиентов!

Оплата товара, доставка и гарантия

Магазин предлагает скидки на приобретение товаров за наличный расчёт единовременным платежом, а также беспроцентную рассрочку до 24 месяцев. В программе участвуют: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Альфа-Банк. Действуют карты рассрочки: «Черепаха», «Халва», «КартаFUN», «Карта Покупок». К оплате принимаются пластиковые карты всех белорусских банков.

Заказанные позиции привозятся клиенту в удобный день и время. Благодаря официальному партнёрству с фабрикой, интернет-магазин может осуществить доставку быстрее других дилеров. В услугу также входит сборка мебели на дому у заказчика. Специалисты гарантируют чистоту и сохранность имущества, также несут ответственность за соответствие креплений заводским чертежам и комплектность поставки.

Аккуратная транспортировка с завода на склад или к вам домой – наша забота! Вам остаётся выбрать удобное время. Предлагаем клиентам подъём мебели на этаж.

Закажите продукцию Калинковичского мебельного комбината на официальном сайте mebel-kmk.by или по телефону +375(44)782-11-95. Хотите сэкономить? Воспользуйтесь функцией обратного звонка, и менеджер свяжется с вами в течение часа! Сомневаетесь в выборе? Наши дизайнеры проконсультируют вас на линии или в магазине.